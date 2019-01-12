В Петербурге после реконструкции откроется музей летчика-истребителя Александра Клубова

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-12T11:30:40+03:00

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В Петербурге продолжают приводить в порядок мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Так, 24 января во Фрунзенском районе города после реставрации откроется музей летчика-истребителя Александра Клубова.

- Он жил в Ленинграде, работал на заводе «Большевик». В свободное время проводил в аэроклубе. В 1939 году пошёл добровольцем в армию и был направлен командованием в военно-авиационное училище, - сообщает пресс-служба районной администрации.

С началом боев в 1941 году Александр Клубов, уже ставший летчиком, оказался на передовой. За время войны он совершил 457 боевых вылетов, лично сбил 31 самолёт противника и ещё 19 в составе авиационной группы. 14 апреля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После реконструкции, экспозиция музея посвященная памяти воздушного аса, будет работать в новом формате. Среди экспонатов будут представлены:

- военная форма разных лет;

- атрибуты военного времени;

- исторические документы и плакаты на авиационную тематику.

Торжественное открытие музея состоится 24 января в 14:00 по адресу Боровая улица, дом 48.