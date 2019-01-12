2019-01-12T12:45:35+03:00
Звезды

Алексей Герман-младший снимет фильм-путеводитель по театрам Петербурга

Картина расскажет об изнанке театральной жизни Северной столицы
Петр КИБЕР
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Алексей Герман-младший снимет фильм о закулисье театрального Петербурга.Алексей Герман-младший снимет фильм о закулисье театрального Петербурга.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Петербург не зря называют культурной столицей России. Город богат музеями, выставочными залами и, конечно же, театрами. О жизни последних и решил снять документальный фильм кинорежиссер Алексей Герман-младший.

- Американцы сняли фильм про то, как функционирует Бродвей, англичане — самое настоящее художественное исследование своей театральной культуры, а у нас ничего подобного нет. Это несправедливо, - приводит слова режиссера «Российская газета».

По своей концепции будущая картина станет исследованием театрального закулисья Петербурга.

- Мы не хотим делать замшелый скучный фильм, похожий на советские телепередачи, - говорит Герман. - Это будет не официоз, а живая, реальная история. Мы покажем, чем и как живут театры, какие там работают люди.

По задумке авторов, в фильм войдут не только такие всемирно известные учреждения, кА Мариинска, или БДТ имени Товстоногова, но и малые, молодежные и экспериментальные площадки Северной столицы.

Съемки картины уже близятся к концу. Монтаж завершится в 2019 году, а в 2020-м фильм должен выйти на экраны.

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