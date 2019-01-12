В семи деревнях под Лугой жители девять лет живут почти без электричества

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-12T13:30:30+03:00

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Романтический ужин при свечах. Завтрак и обед - тоже. Новый год при свечах, да и почти все дни недели уже который год жители девяти деревень Серебрянской волости Лужского района Ленинградской области. Доведенным до отчаянья людям ничего не оставалось, как написать письмо Владимиру Путину.

- Несмотря на многочисленные жалобы главе администрации Луги и почти ежедневные звонки в аварийные службы Лужских электросетей, проблемы с постоянными многочасовыми и многодневными отключениями света не только не решаются, но, наоборот, увеличиваются, - приводит тест обращения в администрацию президента России Федеральное агентство новостей.

Но и в те часы, что электричество есть, его напряжение составляет 14-150 вольт. Это чуть ли не вдвое меньше положенных 220 вольт, на которые рассчитаны все бытовые приборы. По словам местных жителей, всего в 150 километрах от Петербурга они вынуждены жить как в средневековье, а местные энергетики не стремятся приводить в порядок электросети, ведь в большинстве деревень постоянно проживают всего по нескольку десятков человек. Впрочем, такими темпами вскоре здесь опустеют и последние дома.

Напомним, что по результатам последнего исследования, Ленинградская область вошла в топ рейтинга регионов с вымирающими деревнями.