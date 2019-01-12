2019-01-12T13:47:25+03:00
Общество

Беглов приехал с проверкой в Калининский район Петербурга

Врио губернатора осмотрел строящуюся школу, а также посетил Центр социальной помощи
Петр КИБЕР
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Александр Беглов приехал с инспекцией в Калининский район. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов приехал с инспекцией в Калининский район. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Суббота – не повод для отдыха. Глава Петербурга Александр Беглов и в выходной день отправился на объезд города. Теперь в поле зрения градоначальника попал Калининский район. Здесь местные чиновники показали достраиваемую школу, а также Центр социальной помощи детям и семьям.

- Врио губернатора осмотрел столовую, два бассейна, актовый зал и два спортивных зала в новом филиале школы номер 619, - сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе объезда Беглов еще раз повторил мысль, что каждый район города должен иметь сбалансированную социальную инфраструктуру. Чтобы в шаговой доступности находились школа, детский сад, поликлиника, детская площадка, магазины, парковки.

- Нужно сделать так, чтобы жители микрорайона меньше пользовались транспортом, - подчеркнул глава Северной столицы.

А вторым пунктом маршрута стал Центр социальной помощи семье и детям, в котором живут юные горожане, по разным причинам оказавшиеся вне дома. Врио губернатора поговорил с детьми и пожелал им успехов в жизни.

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