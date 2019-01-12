Движение по фиолетовой ветке метро останавливали из-за упавшего на рельсы человека

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-12T14:49:33+03:00

Пассажиры сообщают о том, что поезда встали на «Спортивной» и «Садовой»

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Сбой движения поездов петербургской подземки произошел днем 12 января. Около 14:00 составы встали на станциях фиолетовой ветки «Спортивная» и «Садовая». По предварительной информации, причиной стало падение человека на рельсы.

- Стоим на «Спортивной». Говорят движение приостановлено. Никто не знает в чём дело, - пишут обеспокоенные горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, почти сразу же появилась информация, что на станции метро «Садовая» на пути упал человек. Из-за этого движение по всей фиолетовой ветке подземки остановилось.

Пользователи соцсетей пишут, что поезда застряли и на «Комендантском проспекте» и на «Чкаловской», а на других станциях метрополитена по громкой связи объявляли о проблемах на пятой линии.

Вспомнив нечищеные улицы города, петербуржцы начали острить, что поезда встали, так как коммунальщики разгребают снег на путях. Однако, уже через 15 минут движение было восстановлено.

Официальных подтверждений о падении на рельсы человека, а также сведений о его судьбе пока не поступало.