На крышу припаркованной на Канонерской улице машины рухнула глыба льда

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-12T15:42:45+03:00

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Ты туда не ходи, ты сюда ходи – фраза из фильма «Джентльмены удачи» как нельзя лучше иллюстрирует то, что происходит сейчас на улицах Петербурга. И если горожане могу посмотреть наверх, чтобы увернуться от падающих сосулек, то припаркованным машинам приходится туго.

- 12 января около 9 утра в полицию поступило сообщение о том, что упавшая наледь с крыши дома 3 по Канонерской улице повредила припаркованный автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правопорядка обнаружили, что заднее стекло иномарки пробито глыбой льда, а салон машины засыпан снегом. При этом местные жители утверждают, что листовки с предупреждениями об опасности, а также ограждения появились лишь после повреждения машины.

Теперь за разбитую иномарку придется ответить местным коммунальщикам. Впрочем, им не привыкать. Только недавно городская инспекция выписала штрафов за плохую уборку города от снега на три миллиона рублей. И большая часть пришлась на долю именно коммунальных служб Петербурга.