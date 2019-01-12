2019-01-12T17:01:06+03:00
Общество

С Дворцовой площади за ночь вывезли две тысячи кубометров снега

Чтобы справиться с объемом, к работам подключили большегрузы с 30-кубовыми кузовами
Петр КИБЕР
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С улиц Петербурга вывезли 57 тысяч кубометров снега.С улиц Петербурга вывезли 57 тысяч кубометров снега.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По крайней мере одна площадь Петербурга освобождена от снега. И это Дворцовая площадь. Всю ночь коммунальные службы воевали с последствиями разгула стихии и к утру, наконец, победили.

- Работы шли с 21:00 11 января и почти до трех часов утра 12 января. Для вывоза снега использовали 30-кубовые грузовики-тонары, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Всего с главной площади города увезли две тысячи кубометров лежавшего там снега. Но, разумеется, снег падал не только на Дворцовую. Убирать надо и весь город. Накануне около 900 единиц техники бороздили просторы Санкт-Петербурга. Им помогали и дворники с лопатами и промышленные альпинисты, сбивавшие сосульки скидывавшие снег с крыш.

За сутки с улиц Северной столицы было вывезено 57 тысяч кубометров снега и льда. Но для того, чтобы полностью привести город в порядок, коммунальным службам понадобится еще не один день. И это при условии, что природа не подкинет очередной «подарок» в виде метели.

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