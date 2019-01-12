2019-01-12T17:38:58+03:00
Общество

В Петербурге создадут сайт, на котором покажут планы развития каждого района

Любой житель города сможет посмотреть, когда рядом появятся новые дороги или социальные объекты
Петр КИБЕР
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В Петербурге создадут сайт, на котором расскажут о развитии каждого района города. Фото: Пресс-служба администрации СПбВ Петербурге создадут сайт, на котором расскажут о развитии каждого района города. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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В скором времени в Петербурге может появиться новым интернет-портал, на котором каждый горожанин сможет узнать о планах развития инфраструктуры того или иного района Северной столицы.

- Люди, которые покупают квартиру, должны знать, что они получают не просто жилье, а социальную среду, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По словам врио губернатора, он уже распорядился составить так называемые паспорта районов, в которых будут отражены сроки появления дорог, школ, поликлиник и прочих соцобъектов. Впоследствии все эти данные появятся в открытом доступе в интернете.

- Вся социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности, - подчеркнул глава города.

Напомним, что сегодня Беглов приехал с инспекцией в Калининский район, где посетил строящуюся школу, поговорил с воспитанниками Центра социальной помощи семье и детям, а позднее приехал в спортивную школу олимпийского резерва, на базе которой создается современный стрелковый комплекс.

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