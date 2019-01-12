2019-01-12T18:31:19+03:00
Происшествия

Следственный комитет завел дело после гибели двух детей и женщины в ДТП под Петербургом

Статья – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»
Петр КИБЕР
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Следком Леноласти завел дело после смертельной аварии под Петербургом. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОСледком Леноласти завел дело после смертельной аварии под Петербургом. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек в ДТП, произошедшем утром 12 января на 92-м километре трассы «Нарва».

- Следствием установлено, что водитель автомашины «Чери», двигаясь от Петербурга в сторону города Кингисепп, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хендэ Солярис», под управлением 41-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СК по Ленобласти.

От удара такси «Хендэ» загорелось. В нем сразу погибла пассажирка. Позднее в машине скорой помощи скончались двое мальчиков шести и семи лет от роду. В живых остались сам таксист и 4-летняя девочка, которые в критическом состоянии были экстренно госпитализированы.

По сообщению СК, женщина была родственницей погибших малышей. Родители мальчиков уже дали показания следователям. Чьим ребенком является пострадавшая девочка – не сообщается.

Сейчас в обстоятельствах дела разбираются дознаватели ГИБДД и сотрудники Следкома. При этом, несмотря на то, что виновником трагедии, по предварительной информации, является выживший водитель «Чери», уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а это может относиться только к такси, в котором погибли люди.

Впрочем, пока выводы делать рано, ведь расследование только начато.

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