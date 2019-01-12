«Метрострой» завершил проходку тоннеля до станции «Горный институт»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-01-12T19:09:22+03:00

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Прокладка тоннеля от станции метро «Горный институт» до шахты номе 571 в сторону перспективной станции «Шкиперская» завершена. С июля 2018 года метростроевцы прошли больше 1200 метров и в ночь на 11 декабря завершили этот этап работ.

- Работы осуществлялись при помощи классического тоннелепроходческого комплекса диаметром 5,63 метра в условиях грунта, насыщенного кембрийскими глинами, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Теперь рабочие смогут начать сооружать конструкции свода, а также демонтажную камеру, после чего проходческий щит разберут и отправят на строящуюся Красносельско-Калининскую (коричневую) ветку подземки.

А на самой Лахтинско-Правобережной ветке метро осталось проложить еще два перегонных тоннеля – от «Театральной» до «Спасской». Эти работы запланированы на нынешний год.

Напомним, что ранее стало известно о двухгодичной задержке ввода в строй станции «Горный институт», которая должны была открыться в конце 2019 года. Пока сроки сдачи сдвинуты на 2021-й год.