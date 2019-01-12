По пути из Выборга в Петербург сломалась дневная «Ласточка»
Неожиданная неприятность поджидала сегодня пассажиров скоростной электрички, следовавшей из Выборга в Санкт-Петербург. Около 16:30 12 января, на станции Рощино на час застряла дневная «Ласточка».
- Задержка в движении произошла в связи с технической неисправностью, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
В чем именно заключалась проблема, железнодорожники не комментируют. Все то время, пока шел ремонт, пассажиры сидели в вагонах поезда. Однако потом электричку починили и «Ласточка» полетела дальше.
На Финляндский вокзал поезд прибыл с опозданием в 1 час и 5 минут. Дирекция железной дороги принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.
По заявлению пресс-службы ОЖД, на данный момент все неисправности устранены, а поезда следуют в соответствии со своим расписанием.