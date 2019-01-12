На Заневском проспекте автобус протаранил две иномарки и пробил разделительное ограждение

СЕГОДНЯ 20:43 2019-01-12T20:43:28+03:00

Из-за аварии на дороге собралась огромная пробка, которую сняли на видео с квадрокоптера

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Красочное по своим последствиям ДТП произошло вечером 12 января на Заневском проспекте напротив торгового комплекса «Мебель Холл». Рейсовый автобус, следовавший со стороны проспекта Косыгина в направлении метро «Ладожская», врезался в две машины.

- Автобус 111-го маршрута протаранил две иномарки и пробил разделительное ограждение, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, никто серьезно при столкновении не пострадал. Основной неприятностью стала огромная пробка, собравшаяся на проспекте Косыгина и Заневском проспекте. Но не это привлекло внимание петербуржцев, а красочная съемка места ДТП.

Один из жителей Северной столицы заснял видео последствий столкновения с квадрокоптера. В кадр попали и огни стоящих в заторе автомобилей. И сами аварийные машины и место происшествия и виды вечернего Петербурга.

Авария на Заневском проспекте 12 января 2019 г..Автобус протаранил две иномарки и пробил разделительное ограждение. Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/Станислав Забурдаев

- Самая красивая съемка ДТП. Вот это пост про аварию! Автор, снимай чаще, - пишут пользователи соцсетей.