В Петергофе на Чебышевской улице прорвало трубу

СЕГОДНЯ 20:56 2019-01-12T20:56:22+03:00

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Не снег, так прорыв трубы. Ни дня в Петербурге не проходит, чтобы коммунальные службы не взялись за рабочий инструмент. На этот раз ЧП произошло в Петергофе. Там, на улице Чебышевская лопнула теплоцентраль, из-за чего по улице побежали потоки горячей воды.

- Дорогу не перейти, по ней бежит бурный ручей, службы на месте, но проблема пока не решена, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев происшествия, вода образовала большое «озеро» на проезжей части, которое, если подморозит, превратится в ледовую площадку.

- Можно будет деньги брать за катание на коньках, - иронизируют горожане.

Не до смеха оказалось местным автовладельцам, чьи железные кони оказались по колеса в кипятке. А если аварийные службы вовремя не откачают воду с дороги, то к завтрашнему утру машины могут превратиться в недвижимость, намертво вмерзнув в лед.