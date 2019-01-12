2019-01-12T20:56:22+03:00
Происшествия

В Петергофе на Чебышевской улице прорвало трубу

По улице побежали веселые ручейки из горячей воды
Петр КИБЕР
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В Петергофе прорвало трубу с горячей водой, кипяток залил припаркованные машины. Фото: vk.com/spb_todayВ Петергофе прорвало трубу с горячей водой, кипяток залил припаркованные машины. Фото: vk.com/spb_today
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Не снег, так прорыв трубы. Ни дня в Петербурге не проходит, чтобы коммунальные службы не взялись за рабочий инструмент. На этот раз ЧП произошло в Петергофе. Там, на улице Чебышевская лопнула теплоцентраль, из-за чего по улице побежали потоки горячей воды.

- Дорогу не перейти, по ней бежит бурный ручей, службы на месте, но проблема пока не решена, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев происшествия, вода образовала большое «озеро» на проезжей части, которое, если подморозит, превратится в ледовую площадку.

- Можно будет деньги брать за катание на коньках, - иронизируют горожане.

Не до смеха оказалось местным автовладельцам, чьи железные кони оказались по колеса в кипятке. А если аварийные службы вовремя не откачают воду с дороги, то к завтрашнему утру машины могут превратиться в недвижимость, намертво вмерзнув в лед.

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