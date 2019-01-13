В Петербурге мужчина расстрелял двух парней из пистолета

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-13T10:03:19+03:00

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Разборки 38-летнего мужчины и 18-летнего и 20-летнего парней произошли вечером у дома по проспекту Королева. Во время ссоры дебошир неожиданно достал травматический пистолет и открыл огонь. При этом стрелок целился своим недругам прямо в голову.

- Пострадавшие с огнестрельными ранениями в голову госпитализированы, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Оба находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют причину ссоры.