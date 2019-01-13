2019-01-13T11:21:41+03:00
Происшествия

В Ленобласти полицейские возбудили уголовное дело после гибели двух детей в аварии с такси

В ДТП скончались два мальчика 7 и 6 лет
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погибли двое детей Фото: УГИБДД по СПб и ЛОВ аварии погибли двое детей Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Авария произошло накануне утром на 92 километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. Водитель иномарки «Chery» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с машиной такси Hyundai Solaris, где ехала женщина с тремя детьми. От мощного удара пассажирка погибла на месте. Позже в машине "скорой помощи" скончались двое мальчиков 7 и 6 лет, с которыми ехала погибшая. Водитель такси и третий ребенок - 4-летняя девочка - получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Известно, что погибшая была родственницей детей. Родителям погибших мальчишек уже сообщили о трагедии. Они находятся в шоковом состоянии.

Травмы в аварии также получил водитель «Chery» и его пассажир. Они тоже находятся в больнице. После аварии уголовное дело возбудил следственный комитет по статье "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сотрудники полиции сейчас возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения".

- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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