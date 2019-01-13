В Петербурге неизвестная похитила у блокадницы 10 тысяч рублей и ее удостоверение

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-13T11:37:41+03:00

Преступница попала к пенсионерке в квартиру, предложи ей купить кашу и сахар

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Ограбление 91-летней блокадницы произошло в Петербурге в приморском районе в доме по Серебристому бульвару. Неизвестная преступница пришла к пенсионерке домой и предложила ей купить кашу и сахар. Бабушка согласилась и пустила даму к себе домой. В этот момент "продавщица" и похитила сумку хохяйки квартиры.

- В сумке находились ключи, блокадное удостоверение и 10 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия направленные на поиск и задержание злоумышленницы.

Преступнице сейчас грозит до 6 лет колонии.