У жителя Пушкина украли ордена, медали и коллекцию монет

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-13T12:55:12+03:00

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В Пушкине неизвестный форточник пробрался в дом к 59-летнему коллекционеру. Преступник проник в квартиру через окно, собрал все ценные вещи и скрылся.

- Неизвестный похитил 49 тысяч рублей, ювелирные изделия, ордена, знаки почета, медали и коллекцию серебряных монет, - рассказывают в ГУ МВД по санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия направленные на поиск и задержание злоумышленника.

Сейчас полицейские разыскивают преступника. Ему грозит до шести лет колонии.