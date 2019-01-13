В Петербурге из СПбГУ украли технику

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-13T13:53:46+03:00

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Кража произошло на кафедре Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове. Неизвестных похитил из здания технику. Правда, был ли это грабитель со стороны, пока неизвестно.

- В полицию Василеостровского района сообщили о краже техники и оборудования из помещения университета в перерод времени с 18.30 10 января по 13.30 12 января, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Дверь и окна - без повреждений. Сумма ущерба и обстоятельства случившегося выясняются.

Сейчас полицейские проводят проверку. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.