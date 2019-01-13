2019-01-13T15:07:09+03:00
Общество

Александр Беглов заявил, что «закон о тишине» требует доработки

По словам главы города, не понятен механизм его применения
Роман ЛЯЛИН
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Глава региона предложил доработать законГлава региона предложил доработать законФото: Евгения ГУСЕВА
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В Санкт-Петербурге продолжают обсуждать так называемый "закон о тишине". Депутаты предлагают ввести "тихий час" с 13:00 до 15:00. Судя по всему, инициатива направлена то, чтобы не мешать детям, которых уложили спать. Такое предложений городской парламентарий направил временно исполняющему обязанности губернатора Северной столицы Александру Беглову. Однако в Смольном не оценили идею в том виде, в котором она сейчас есть.

- Указанное в проекте закона время является для большинства организаций и граждан Санкт-Петербурга рабочим, - говорится в ответе Александра Беглова. - Таким образом, не ясен механизм применения закона на практике, например, в части запрета на производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, производство строительных работ в рассматриваемый период времени.

По словам Александра Беглова, закон требует доработки и не может быть принят в предлагаемом виде.

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