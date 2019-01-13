В марше в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда примут участие «С-400» и «Искандер-М»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-13T18:05:19+03:00

Всего на мероприятии будут 2,5 тысячи военных

Изменить размер текста: A A

Военные продолжают подготовку к маршу в честь 75-ой годовщины освобождения Ленинграда от блокады. В мероприятии примут участие самые современные виды боевой техники, среди них будут зенитные ракетные системы «С-400» и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».

- Они пройдут в составе механизированной колонны в торжественном марше на Дворцовой площади, - поясняют в ЗВО. - По Дворцовой площади пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки.

Военный парад пройдет 27 января. Всего в торжественном марше примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих и 80 образцов военной техники. Колонну машин возглавит танк Т-34, за ним пойдут боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».