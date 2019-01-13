2019-01-13T16:23:29+03:00
Общество

В Петербурге прошел велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

На празднике собрались десятки горожан
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Праздник Дедов МорозовПраздник Дедов МорозовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге накануне Старого Нового года горожане решили добавить праздничного настроения и устроили велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Десятки горожан в костюмах сказочного персонажа колесили по центру Северной столицы и радовали своим видом горожан.

Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Петербурге.

- У нас была обязательна парадная форма одежды, - рассказывают организаторы. - Костюм был не обязателен, можно было просто самому сделать свой образ при помощи яркой красной шапки, варежек, шарфов и курток.

Горожане решили добавить праздничного настроения Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожане решили добавить праздничного настроенияФото: Олег ЗОЛОТО

С собой Дедам Морозам и Снегурочкам предлагали брать гирлянд на велосипеды и колокольчики. Всего на празднике собралось несколько десятков горожан.

На праздник пришли десятки горожан Фото: Олег ЗОЛОТО

На праздник пришли десятки горожанФото: Олег ЗОЛОТО

Сказочные персонажи проехались от Морского проспекта до Дворцовой площади.

Велопробег прошел по центру города Фото: Олег ЗОЛОТО

Велопробег прошел по центру городаФото: Олег ЗОЛОТО

На празднике собрались все Фото: Олег ЗОЛОТО

На празднике собрались всеФото: Олег ЗОЛОТО

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге задержали угонщика «Шевроле Лачетти»
В марше в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда примут участие «С-400» и «Искандер-М».
Александр Беглов заявил, что «закон о тишине» требует доработки
В Петербурге из СПбГУ украли технику
У жителя Пушкина украли ордена, медали и коллекцию монет
В Петербурге неизвестная похитила у блокадницы 10 тысяч рублей и ее удостоверение
В Ленобласти полицейские возбудили уголовное дело после гибели двух детей в аварии с такси
Жителю Ленобласти, похитившему из магазина виски, грозит пять лет колонии
В Петербурге мужчина расстрелял двух парней из пистолета
В Петергофе на Чебышевской улице прорвало трубу
На Заневском проспекте автобус протаранил две иномарки и пробил разделительное ограждение
По пути из Выборга в Петербург сломалась дневная «Ласточка»
«Метрострой» завершил проходку тоннеля до станции «Горный институт»
Следственный комитет завел дело после гибели двух детей и женщины в ДТП под Петербургом
В Петербурге создадут сайт, на котором покажут планы развития каждого района
С Дворцовой площади за ночь вывезли две тысячи кубометров снега
На крышу припаркованной на Канонерской улице машины рухнула глыба льда
Движение по фиолетовой ветке метро останавливали из-за упавшего на рельсы человека
Беглов приехал с проверкой в Калининский район Петербурга
В семи деревнях под Лугой жители девять лет живут почти без электричества
Алексей Герман-младший снимет фильм-путеводитель по театрам Петербурга
В Петербурге после реконструкции откроется музей летчика-истребителя Александра Клубова
Виталий Милонов: Парад в годовщину полного снятия блокады Ленинграда должен стать ежегодным
В смертельной аварии на трассе Санкт-Петербург - Псков погиб пассажир "Kia"
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, вонзившего нож в ногу таксиста
От пиротехники в новогодние праздники в Петербурге пострадали 18 человек и погиб один
49-летняя стажерка обчистила кассу аптеки в Санкт-Петербурге
Александр Кержаков исполнил заветную мечту юного петербуржца