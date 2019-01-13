В Петербурге прошел велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-13T16:23:29+03:00

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В Санкт-Петербурге накануне Старого Нового года горожане решили добавить праздничного настроения и устроили велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Десятки горожан в костюмах сказочного персонажа колесили по центру Северной столицы и радовали своим видом горожан.

Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Петербурге.

- У нас была обязательна парадная форма одежды, - рассказывают организаторы. - Костюм был не обязателен, можно было просто самому сделать свой образ при помощи яркой красной шапки, варежек, шарфов и курток.

Горожане решили добавить праздничного настроенияФото: Олег ЗОЛОТО

С собой Дедам Морозам и Снегурочкам предлагали брать гирлянд на велосипеды и колокольчики. Всего на празднике собралось несколько десятков горожан.

На праздник пришли десятки горожанФото: Олег ЗОЛОТО

Сказочные персонажи проехались от Морского проспекта до Дворцовой площади.

Велопробег прошел по центру городаФото: Олег ЗОЛОТО