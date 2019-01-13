В Петербурге задержали угонщика «Шевроле Лачетти»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-13T17:25:49+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские вышли на след подозреваемого в угоне иномарке. Кража «Шевроле Лачетти» произошла 12 января в Адмиралтейском районе. 44-летний хозяин иномарки, обнаружив пропажу машины, сразу же обратился за помощью к силовикам.

- Мужчина обратился с заявлением о том, что от одного из домов по улице Верейская неизвестное лицо похитило автомобиль 2007 года выпуска, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по «горячим» следам задержан ранее судимый 33-летний гражданин.

Сейчас силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет колонии. Сейчас он задержан, следователь решает, какую меру пресечения ему нужно избрать.