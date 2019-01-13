В Ленобласти произошел крупный пожар в кафе

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-13T18:43:27+03:00

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ЧП произошло в Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области. Там загорелось местное кафе. Пламя быстро охватило здание и заполнило помещение едким дымом. Огонь разгорелся настолько сильно, что его было видно за сотни метров. При этом огонь, по словам очевидцев, перекинулся и на рыболовные магазины, которые находятся рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686064" frameborder="0"></iframe> В д.Разметелево крупный пожар в кафе "Горка".

- Горит так, будто склад покрышек, а не кафе, - делятся очевидцы. - Оба рыболовных магазина накрылись.

По словам очевидцев, пожар не могут потушить вот уже полчаса. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и полиция. Причины ЧП пока неизвестны. О пострадавших пока ничего неизвестно.

- На место происшествия немедленно были направлены дежурные смены, - сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. - По прибытии было установлено, что горит открытым огнем по всей площади, кровля, одноэтажного с мансардой, рубленного с деревянным перекрытием крытого металлом, размером 20х40 метров здание кафе «Горка». Общая площадь горения 800 квадратных метров кровли. Пожар был локализован.