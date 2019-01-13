В Ленобласти произошел крупный пожар в кафе
ЧП произошло в Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области. Там загорелось местное кафе. Пламя быстро охватило здание и заполнило помещение едким дымом. Огонь разгорелся настолько сильно, что его было видно за сотни метров. При этом огонь, по словам очевидцев, перекинулся и на рыболовные магазины, которые находятся рядом.
В д.Разметелево крупный пожар в кафе "Горка".
- Горит так, будто склад покрышек, а не кафе, - делятся очевидцы. - Оба рыболовных магазина накрылись.
По словам очевидцев, пожар не могут потушить вот уже полчаса. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и полиция. Причины ЧП пока неизвестны. О пострадавших пока ничего неизвестно.
- На место происшествия немедленно были направлены дежурные смены, - сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. - По прибытии было установлено, что горит открытым огнем по всей площади, кровля, одноэтажного с мансардой, рубленного с деревянным перекрытием крытого металлом, размером 20х40 метров здание кафе «Горка». Общая площадь горения 800 квадратных метров кровли. Пожар был локализован.
На месте работают пожарные Фото: ДТП и ЧП Петербурга