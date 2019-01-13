СКА победил «Витязь» со счетом 3:1

13 Янв. 21:30 2019-01-13T21:32:16+03:00

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Хоккейный клуб СКА провел успешную встречу с «Витязем». С первых минут петербуржцы захватили инициативу и вели в матче. Распечатать ворота соперника удалось Сергею Плотникову уже на третьей минуте. Следом за ним шайбы в сетку отправили Николай Прохоркин и Никита Гусев. У гостей отличился лишь Алексей Макеев.

В итоге СКА победил со счетом 3:1. Это восьмая победа подряд для команды из Петербурга. Сейчас клуб занимает второе место в Западной конференции.

- Мы знали, что «Витязь» сейчас на подъеме, хорошо играл в последних играх, - пояснил после игры главный тренер ХК СКА Илья Воробьев. - Сегодня преодолевали много хорошей, цепкой, вязкой обороны. Трех голов хватило. Первый период провели очень хорошо, но могли и во втором побольше забить.