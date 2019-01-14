Прогноз погоды в Петербурге на 14 января: мокрый снег и около ноля

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-14T07:42:14+03:00

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В понедельник, 14 января, петербуржцев, как и всех россиян, ждет начало первой полноценной недели нового года. А кроме трудовых подвигов, горожан ожидает не по-январски теплая температура и «заряд» мокрого снега.

- Днем ожидается снегопад, местами умеренный. Возможно налипание мокрого снега на провода и конструкции. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Кроме этого синоптики предупреждают всех автомобилистов о трудностях, которые могут возникнуть на дорогах из-за снегопада. Сохранится и гололедица, поэтому водителям стоит быть вдвойне внимательными, а пешеходам – осознавать погодные условия и не выбегать на дорогу перед машинами.

Аналогичный прогноз метеорологи дают и на вторник, 15 января.