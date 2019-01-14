Беглов проверил работу одной из крупнейших энергостанций Петербурга

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-14T09:12:29+03:00

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Главное, что беспокоит всех петербуржцев зимой – это тепло в квартирах. Батареи не должны быть холодными, а из крана всегда должна идти горячая вода. Для того, чтобы проверить, как обеспечивается подача тепла и света в дома жителей Северной столицы, на Северо-Западную ТЭЦ приехал врио губернатора Александр Беглов.

- Надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей: жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий – вот наша основная задача, - приводит слова обращения к коллективу ТЭЦ главы города его пресс-служба.

Беглов отметил, что сейчас в Северной столице есть все условия для развития энергетики. Это заложено и в инвестиционной программе города. В ходе визита на энергостанцию глава Петербурга встретился с рабочим коллективом и осмотрел центр управления ТЭЦ.

Напомним, что Северо-Западная ТЭЦ, запущенная в работу в 2000 году, является одним из крупнейших энергогенерирующих предприятий города, обеспечивающих его теплом и электричеством.