В РНБ расскажут о подвигах ленинградских библиотекарей во время блокады

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-14T09:47:45+03:00

В Российской национальной библиотеке расскажут о подвигах библиотекарей в блокаду. Фото: Пресс-служба РНБ

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Ленинград всегда был одним из самых читающих городов Советского союза. Не изменилось это и в блокаду, несмотря на страшный голод и холод, царившие тогда в Северной столице. Публичная библиотека ни на один день не прекращала работу, а кроме выдачи книг сотрудники оказывали ленинградцам и медицинскую помощь.

- 14 января в Главном здании Российской национальной библиотеки на Садовой улице, дом 18 начнет работу конференция, приуроченная к 205-й годовщине Императорской публичной библиотеки, - сообщает пресс-служба РНБ.

В нынешнем году, когда отмечается 75-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, мероприятие пройдет под названием «900 дней и ночей». Докладчики представят материалы о подвигах библиотекарей Северной столицы, работавших в тяжелейших условиях военного времени.

Кроме того, что голодавшие ленинградцы морально могли поддержать себя чтением книг, в блокаду в здании Публичной библиотеки работал стационар, в котором прошли лечение около 200 человек.

А сами библиотекари за годы блокады подготовили сотни архивных справок о строительстве оборонительных сооружений и ледовых дорог, различных способах маскировки, военно-полевой хирургии, заменителях пищи и многом другом.