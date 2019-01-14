2019-01-14T11:56:24+03:00
Общество

Трое петербуржцев устроили перестрелку из пиротехники в стиле «Звездных войн»

Красочное, но опасное «шоу» могли видеть жители Невского района Северной столицы [видео]
Петр КИБЕР
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Трое петербуржцев устроили перестрелку из пиротехники.Трое петербуржцев устроили перестрелку из пиротехники.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Слабоумие и отвага – под таким девизом утроили перестрелку их пиротехники трое жителей Невского района Санкт-Петербурга. Красочное, но смертельно опасное «шоу» безрассудные мужчины организовали на парковке одного из торговых центров на улице Крыленко.

- Три «оригинала» устроили войнушку салютами на парковке заднего двора ТЦ «СМАЙЛ» между Крыленко и Огнева, - пишут местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах камеры видеонаблюдения хорошо заметно, как мужчины бегают по автостоянке, стреляя друг в друга из «римских свечей». Пролетевшие мимо «патроны» бились в стены построек и с искрами разлетались в стороны.

По счастью, попасть друг в друга у мужчин не получилось. Это и спасло их здоровье. В противном случае дело могло кончиться госпитализацией или даже смертью.

Петербуржцы устроили перестрелку из пиротехники в стиле "звездных войн".Трое мужчин организовали красочное шоу на парковке в Невском районе Северной столицы. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Напомним, что в новогоднюю ночь от взрыва пиротехники погиб молодой житель пригорода Петербурга.

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