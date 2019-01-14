2019-01-14T11:19:02+03:00
Общество

Прокуратура взяла на контроль уборку Петербурга от снега

Надзорное ведомство уже вынесло предупреждения коммунальным и дорожным службам нескольких районов города
Петр КИБЕР
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Прокуратура взяла под контрлоль уборку улиц Петербурга.Прокуратура взяла под контрлоль уборку улиц Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже вторую неделю коммунальные службы Северной столицы борются с последствиями снегопада. А жители города в то же время не перестают жаловаться на плохую очистку Петербурга от снега и периодически падают на улицах, получая различные травмы.

- В Пушкинском районе в травмпункты обратились 16 человек, а в Красносельском районе травмированными оказались 52 жителя города, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Всего, по оценке экстренных служб, за новогодние праздники пострадало около 500 человек. 389 – за период с 29 декабря по 8 января. А только за 10 января на улицах города получили травмы 88 петербуржцев.

По оценке прокуратуры, качество уборки города во многом остается неудовлетворительным. Так, в Приморском районе, на улице Савушкина, Карельском переулке, Комендантском проспекте, улице Долгоозерной и Школьной должным образом не убраны тротуары, междомовые проезды, «карманы» вдоль дорог. А пешеходные зоны не посыпаны противогололедными материалами.

Не лучше обстоят дела и в других частях Северной столицы. Надзорное ведомство уже выписало штрафов на 5 миллионов рублей, а также внесло претензии руководителям коммунальных служб.

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