2019-01-14T11:46:47+03:00
Происшествия

В Кронштадте из окна второго этажа городской бани выпал мужчина

Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу
Петр КИБЕР
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В Кронштадте из второго этажа бани выпал мужчина.В Кронштадте из второго этажа бани выпал мужчина.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Загадочный случай расследуют полицейские Кронштадтского района Санкт-Петербурга. В Старый новый год, 13 января, на одной из улиц города морской славы был обнаружен молодой мужчина. Прибывшие на место ЧП медики определили у человека множественные травмы.

- 32-летний мужчина лежал у дома 15 по улице Велещинского, где располагаются «Кронштадтские бани», - пишут «Невские новости».

Учитывая, что у пострадавшего были признаки падения с большой высоты, стражи порядка предположили, что 32-летний местный житель мог выпасть из окна второго этажа. Самого пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу номер 40 города Сестрорецка. Состояние мужчины определено как тяжелое.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины падения с целью определить, есть ли криминальный след в этой истории, или произошедшее можно считать несчастным случаем.

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