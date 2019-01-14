2019-01-14T12:15:23+03:00
Общество

На Google Maps монумент Николаю I в Петербурге переименовали в «Памятник тряпке»

Пока историческая несправедливость в отношении императора так и не исправлена
Петр КИБЕР
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На Google Maps монумент Николаю I в Петербурге переименовали в «Памятник тряпке». Фото: "Протестный Петербург"На Google Maps монумент Николаю I в Петербурге переименовали в «Памятник тряпке». Фото: "Протестный Петербург"
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Стать вандалом можно не только в реальности. В интернете так называемых «троллей» - пруд пруди. И некоторые из них пользуются возможностями редактировать статьи в «Википедии», или же менять названия объектов на онлайн-картах. Пострадал от действий таких шутников и монумент императору Николаю I.

-На Google Maps памятник царю в Петербурге переименовали в «Памятник тряпке», - пишут внимательные горожане в соцсетях.

Пока оскорбительное название не исправлено. Все неравнодушные петербуржцы могут помочь делу возвращения исторической справедливости и повлиять на администрацию сервиса Google Maps двумя способами: через пункт «Предложить исправление» в самом низу информационного окна, а также с помощью пункта «сообщить об ошибке» в контекстном меню.

Напомним, что с конца 2018 года памятник Николаю I на Исаакиевской площади находится на реставрации и в настоящий момент укрыт лесами. Вместе с монументом императору приведут в порядок и исторические фонари ансамбля площади. Работы завершат в течение года.

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