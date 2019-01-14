Налоговая служба Петербурга подала иск о банкротстве «Метростроя»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-14T12:42:22+03:00

В самой организации заверяют, что это техническая процедура

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Ситуация с финансовыми проблемами главного и единственного строителя петербургского метрополитена все никак не может разрешиться. Многомесячные долги по зарплате, из-за которых бастовали работники СМУ «Метростроя», дополнились иском Налоговой инспекции, подавшей трбование о банкротстве компании. Там заявляют, что процедура техническая.

- «Метрострой» полностью обеспечил требование налогового органа принадлежащим ему недвижимым имуществом, - сообщает пресс-служба строительной компании.

А иск Федеральной налоговой службы (ФНС) необходим для предоставления рассрочки выплаты требуемой суммы. По заверению «Метростроя», это является стандартной процедурой в подобных случаях. В компании заявляют, что у Петербурга остаются долги перед строителями за уже выполненные работы по Фрунзенскому радиусу.

Напомним, что в течение 2018 года сотрудники подрядных организаций, работающих на строительстве петербургской подземки, неоднократно устраивали акции протеста из-за задержек с выплатой зарплаты. В декабре внимание на проблему обратил врио губернатора Александр Беглов, который потребовал разобраться с ситуацией. По информации городских СМИ общая сумма долгов «Метростроя» оценивается в 23 миллиарда рублей.