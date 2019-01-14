14 января в Петербурге выпадет 7 сантиметров снега

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-14T14:16:31+03:00

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Снег – это, наверное, самая обсуждаемая тема в Петербурге этой зимой. Его настолько много, что он заваливает дворы, дороги, крыши. Люди с трудом проходят среди сугробов по очищенным тропинкам. Однако коммунальщики стараются и ежедневно расчищают дороги. В воскресение, 13 января, из Петербурга было вывезено 62 тысячи кубометров снега.

- Сегодня, 14 января, метеорологи вновь обещают снег до 7 сантиметров. При этом температура будет меняться на протяжении суток: днем потеплеет и отметка на термометре поднимется выше нуля, а к вечеру вновь подморозит, - сообщает Смольный.

Сейчас в городе работают 1150 специальных машин и более тысячи дворников, которые расчищают дороги и тротуары. В основном они метут снег, раскалывают наледь и вывозят осадки за пределы Петербурга.

С начала зимы на улицы Северной столицы выпало более 80 сантиметров снега. При этом вывезено было более 840 тысяч кубометров осадков. Жителям Петербурга остается надеяться, что, либо снег прекратит так обильно падать, либо уборка будет более активная и продуктивная.