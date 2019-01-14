Петербуржцам предлагают улучшить город в рамках проекта «Твой бюджет-2019»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-14T14:17:48+03:00

Жители города могут предложить проект благоустройства, который будет реализован на бюджетные деньги

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15 января в Петербурге стартует новый цикл проекта «Твой бюджет», в рамках которого любой житель города может предложить свой район в качестве площадки для реализации того или иного проекта по благоустройству.

- Проект «Твой бюджет» дает петербуржцам возможность распределить часть бюджетных средств на нужды района — на те объекты, инициативы и направления, которые участники проекта и жители района считают приоритетными, - сообщают организаторы.

Любой гражданин России сможет заявить на конкурс один из 18 районов Северной столицы. На первом этапе будут отобраны шесть районов Петербурга. Далее в каждом районе бюджетная комиссия выберет от одной до трех инициатив, которые будут реализованы в 2020-2021 годах.

Всего на претворение в жизнь идей петербуржцев в этот раз выделено 90 миллионов рублей, которые будут равномерно распределены между шестью районами-победителями. Окончательные итоги проекта «Твой бюджет-2019» подведут в июне нынешнего года.