Военно-историческая реконструкция «За Ленинград!» пройдет в Красном Селе

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-14T15:13:28+03:00

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В субботу, 19 января, в Красном Селе под Петербургом состоится военно-историческая реконструкция боев, которые привели к полному снятию блокады Ленинграда. Еще 14 января 1944 года началась операция «Январский Гром», а спустя пять дней две наступающие советские армии, прорвав немецкую линию обороны, встретились за Красным Селом, уничтожили фашистские осадные орудия и погнали врага дальше от города.

- Военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Красное Село!» позволит зрителям своими глазами увидеть сражение бронетехники, рукопашные схватки и масштабные наступления солдат, а также залпы артиллерийского расчета, чтобы понять и прочувствовать то, как отважные военные боролись за свободу Северной Пальмиры, - рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, для зрителей реконструкции будут работать выставки танков, пушек и оружия Красной Армии и Вермахта. Петербуржцы смогут пообедать солдатской кашей на полевой кухне и принять участие в мастер-классах от военно-исторических клубов.