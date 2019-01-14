Нобоа вместе с «Зенитом» вышел из отпуска и заявил, что надеется сыграть с «Фенербахче»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-14T15:25:11+03:00

Травмированный полузащитник сине-бело-голубых как и другие игроки прошел медобследовние на базе клуба

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Новогодние праздники пролетели в одно мгновение. И вот уже футболисты «Зенита», лишь недавно наслаждавшиеся теплыми морями в жарких странах, собрались в заснеженном Петербурге, чтобы пройти медицинское обследование. В их числе был и полузащитник Кристиан Нобоа.

- В отпуске я тренировался, восстанавливался от травмы. Впереди сборы, на которых буду пока заниматься индивидуально. Но очень надеюсь сыграть в первом официальном матче против «Фенербахче», - приводит слова футболиста пресс-служба «Зенита».

Не отставал от партнера по команде и Юрий Жирков. Он также занимался в отпуске, разрабатывал травмированный «ахилл». А вот Клаудио Маркизио, улетевший в Италию с семьей еще в декабре, был поражен картиной заснеженного Петербурга.

- Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство! – восхищен легионер.

Впрочем, любоваться на Северную столицу игрокам осталось недолго. Уже завтра, 15 января «Зенит» отправится на сборы в Катар, где примет участие в кубке «Матч Премьер» вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».