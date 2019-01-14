Петербуржец до смерти забил сковородой собутыльника

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-14T15:38:15+03:00

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Чрезмерное употребление алкоголя – это всегда крайне плохо. Так, «зеленый змей» довел двоих мужчин в Петербурге до трагедии: один оказался в могиле, а другой отправится в тюрьму. Вся причина в том, что обвиненный использовал сковороду не для того, чтобы приготовить яичницу, а чтобы дать ей по голове своему собутыльнику.

- В июне 2018 года двое мужчин, несмотря на то, что уже давно враждовали, выпивали в квартире дома по улице Профессора Попова в Петроградском районе Петербурга. Во время застолья между ними возник конфликт. Один из выпивающих взбесился и начал жестоко избивать своего собутыльника, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Мужчина схватил железную сковороду и три раза с размаху ударил по голове своему «товарищу». После он стал избивать его кулаками и ногами. Пьяный мужчине не выдержал таких побоев и скончался на месте.

После того, как петербуржец был задержан, вину свою он не признал. Тем не менее, суд, установив, что особо жестокое преступление было совершено, назначил мужчине наказание в виде заключения в тюрьму сроком на 7,5 лет. В колонии строгого режима он уже сковородой махать не сможет.