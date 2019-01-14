Пьяный мужчина с ножом требовал продать ему алкоголь утром в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-14T15:59:41+03:00

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В Петербурге существует запрет на продажу алкогольных напитков с 10 часов вечера до 11 утра. Однако не всех жителей города это устраивает. Нетрезвый 61-летний мужчина 12 января в 9:40 утра пришел в магазин, чтобы купить бутылку горячительного, но столкнулся с законопослушной продавщицей, которую не испугал даже нож.

- Утром в субботу, 12 января, нетрезвый гражданин зашел в продуктовый магазин в доме 80 на улице Марата в Центральном районе Петербурга, где стал требовать, чтобы ему продали бутылку спиртного. На это 20-летняя продавщица указала мужчине на время и заявила, что по закону она не имеет право продавать алкоголь до 11-ти часов утра и предложила покупателю вернуться позже. Но с таким положением дел 61-летний петербуржец не согласился и решил использовать более весомый аргумент – нож, - сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Другие посетители магазина увидели, что пьяный мужчина размахивает лезвием и угрожает девушке, и сразу же вызвали полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии, которые обезвредили гражданина, у которого сильно «горели трубы» и отправили его в руки правоохранительных органов. Сильное желание выпить с утра теперь может обернуться для петербуржца уголовным делом.