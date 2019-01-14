Петербуржец едва не умер после падения льдины

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-14T16:35:19+03:00

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Житель Петербурга чуть было не стал жертвой глыбы льда, которая упала ему прямо на голову с крыши дома в Невском районе города. Мужчина оказался не в том месте, не в то время, когда управляющая компания чистила кровлю здания от снега, наледи и сосулек. В результате прохожего пришлось экстренно госпитализировать.

- Около трех часов дня в субботу, 12 января, 36-летний мужчина шел во дворе дома 1 по бульвару Красных Зорь. В это время коммунальщики чистили крышу и скинули вниз ледяную глыбу, которая прилетела прямо на голову несчастному, - рассказали в Telegram-канале «1703».

После сильного удара мужчина упал. Ему вызвали скорую, которая отвезла пострадавшего в больницу. Благо, льдина прохожего не убила. Врачи диагностировали у него рану темечка, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

При чистке льда с крыш управляющим компаниям следовало бы делать, как герои фильма «Джентльмены удачи», которые говорили: «Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь».