Активисты принесли неубранный снег к дверям комитета по благоустройству Петербурга

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-14T17:03:54+03:00

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Разъяренные снежной ситуацией петербуржцы кто как пытается справиться с этой проблемой. Кто-то, скользя по дорогам, недовольно ворчит, кто-то самостоятельно берет в руки лопаты, а активисты решили сделать иной заход. Они прошлись по городу 14 января, собрали в мешки неубранный снег и лед и принесли их к дверям комитета по благоустройству Петербурга. На каждый из них прикреплен листок с адресом сугроба, с которого были собраны снег и лед.

- Работа власти – обеспечивать уборку улиц, а не вести пиар-компанию Беглова через мем с лопатой, - заявили активисты движения «Новое Двуличие».

В противовес «лопате Беглова» активисты создали свой хэштег #сугробБеглова. Тем самым это стал своеобразный ответ петербуржцев, которые все еще недовольны действиями правительства Северной столицы. Несмотря на то, что даже чиновникам раздали в руки лопаты, чище от этого город не стал.