Петербуржец обвиняется в угоне двух каршеринговых авто

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-14T17:47:20+03:00

На одном из «Смартов» мужчина уезжал от полицейских, которые бегом пытались догнать его в Кировском районе

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В Петербурге полицейские Красносельского района по «горячим» следам с погоней задержали мужчину, который подозревается в угоне двух каршеринговых автомобилей за сутки. Перехват подозреваемого был похож на комедийную сцену. Дорожные инспекторы пытались бегом догнать водителя, который петляя по дороге, уезжал от них на машине.

- 10 января в полицию Кировского района Петербурга поступило сразу два заявления от каршеринговой компании о пропаже двух автомобилей «Смарт». Машины были угнаны с Броневой улицы и проспекта Маршала Жукова. Ориентировки транспортных средств поступили всем нарядам полиции города, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Петербурга.

В тот же день на улице Десантников, в соседнем районе города – Красносельском, сотрудники ГАИ заметили автомобиль, похожий на разыскиваемый. Они потребовали водителя остановиться, но тот, вместо того, чтобы послушаться, стал маневрировать и попытался скрыться. Однако полицейские бросились в погоню. Спустя какого-то время, преследователи все же догнали «Смарт» на Ленинском проспекте. Водитель выбежал из машины и попытался спрятаться в подъезде жилого дома, но был задержан.

Угонщиком оказался 30-летний ранее судимый безработный. Его доставили в полицию Кировского района. Спустя какое-то время правоохранители нашли второй автомобиль, припаркованный на проспекте Ветеранов. Задержанный подозревается в обеих кражах и сейчас находится под стражей.