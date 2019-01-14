Петербуржец расстрелял соседа по коммуналке

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-14T19:40:50+03:00

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Полиция Красногвардейского района Петербурга разбирается со стрельбой, произошедшей в воскресение, 13 января, в одной из коммунальных квартир в доме на проспекте Энтузиастов. Участниками криминальных разборок стали соседи, чей конфликт дошел до предела.

- В полицию обратился 41-летний мужчина, который заявил, что его 44-летний сосед выстрелил в него из травматического пистолета. Все это произошло на почве конфликта, разразившегося между жителями одной коммунальной квартиры, - рассказали в Главном управлении МВД Петербурга.

Оказалось, что во время ссоры мужчины сильно повздорили. Тогда один из них сначала ударил своего оппонента, а после выпустил пулю в его сторону. Какого характера получил раны пострадавший, не уточняется. Однако сейчас он находится в больнице. Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.