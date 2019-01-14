Петербург и «Газпром» впервые заключили договор на три года
Сегодня в понедельник, 14 января, Петербург заключил с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 года. Договор подписали временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и председатель компании Алексей Миллер. Это первый раз, когда соглашение заключено на три года.
- Миссия компании в нашем городе давно уже вышла за рамки энергетики. Ее силами строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, появляются пешеходные зоны, красивые элементы уличного оформления, - отметил градоначальник.
По словам Беглова, в ближайшие годы город и «Газпром» продолжат развивать газо- и теплоснабжение, а также использование природного газа для общественного транспорта. Смольный планирует выделить средства на закупку автопарка, который работает на газовом топливе. Кроме того, в планах – строительство газораспределительных станций «Сестрорецк», «Восточная-2» за счет «Газпрома» и двух газопроводов протяженностью 39 км для подключения ГРС «Шоссейная-2» к газотранспортной системе Санкт-Петербурга. Это позволит обеспечить подключение новых объектов в южной части города.