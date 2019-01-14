2019-01-14T18:55:01+03:00
Общество

Петербург и «Газпром» впервые заключили договор на три года

Сотрудничество между городом и компанией продлится с 2019 по 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург и «Газпром» заключили договор о сотрудничестве на три годаПетербург и «Газпром» заключили договор о сотрудничестве на три годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня в понедельник, 14 января, Петербург заключил с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 года. Договор подписали временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и председатель компании Алексей Миллер. Это первый раз, когда соглашение заключено на три года.

- Миссия компании в нашем городе давно уже вышла за рамки энергетики. Ее силами строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, появляются пешеходные зоны, красивые элементы уличного оформления, - отметил градоначальник.

По словам Беглова, в ближайшие годы город и «Газпром» продолжат развивать газо- и теплоснабжение, а также использование природного газа для общественного транспорта. Смольный планирует выделить средства на закупку автопарка, который работает на газовом топливе. Кроме того, в планах – строительство газораспределительных станций «Сестрорецк», «Восточная-2» за счет «Газпрома» и двух газопроводов протяженностью 39 км для подключения ГРС «Шоссейная-2» к газотранспортной системе Санкт-Петербурга. Это позволит обеспечить подключение новых объектов в южной части города.

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