2019-01-14T19:18:53+03:00
Общество

16 новых веломаршрутов появится в Петербурге до конца 2021 года

Велосипедные дорожки будут общей протяженностью около 60 километров
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге до конца 2021 года появится 16 новых веломаршрутов Фото: архив "КП"В Петербурге до конца 2021 года появится 16 новых веломаршрутов Фото: архив "КП"
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Петербург постепенно подстраивается под свое название Северная Голландия не только за счет кораблестроения, но и развития городской сети велосипедных маршрутов. В ближайшие три года планируется создать 16 новых велодорожек общей протяженностью 60 километров. Из них восемь маршрутов длинной почти 33 километров появятся уже в 2019 году.

- Восемь маршрутов появятся в 2019 году, один из них отобран в рамках общественной инициативы «Твой бюджет»: от проспекта Культуры до Кантемировской улицы, от Типанова до Софийской улицы, от Бухарестской до Волковского проспекта, Ораниенбаумского проспекта до улицы Федюнинского, Большого проспекта В.О. до Шкиперского протока, от Морского проспекта до Парка 300-летия, вдоль набережной реки Карповки и по Приморского проспекту, - сообщил Смольный.

Также в текущем году будут запроектированы шесть маршрутов протяженностью 23,2 километра, которые разместят в 2020-2021 годах. В 2020 году запланировано размещение пяти велосипедных маршрутов общей протяженностью 13,4 километров, а в 2021 году еще трех общей длинной 13,5 километров. Таким образом, постепенно велосипедистам Петербурга будет, где разогнаться.

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