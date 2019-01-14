2019-01-14T19:50:24+03:00
Общество

В декабре в Петербурге солнце светило меньше 1,4 часа

Весь остальной месяц в небе над городом были облака
Лилия КОЗЛОВА
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В декабре 2018 года в Петербурге солнце светило меньше 90 минутВ декабре 2018 года в Петербурге солнце светило меньше 90 минутФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Петербурга давно привыкли к тому, что солнечные деньки – это огромная редкость для города. Как только светило выходит из-за облаков, петербуржцы сразу же спешат на улицу, чтобы насладиться его непродолжительными лучами. Как отметили синоптики, в декабре 2018 года продолжительность солнечного сияния составила менее 90 минут.

- Большую часть первой декады декабря в Ленобласти и Петербурге наблюдалась облачная погода с частыми, но небольшими осадками. В основном температура ночью держалась на уровне от -1 до -6 градусов, а днем +2…-3 градуса. Это на 2-4 градуса выше климатической нормы, - рассказали ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во второй декаде декабря уже похолодало. Местами Петербург одолевали морозы до -22 градусов. При этом в среднем по Ленобласти температура превысила климатическую норму на 1,7 градусов. Но, несмотря на сравнительно теплую погоду, солнца петербуржцы практически не увидели.

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