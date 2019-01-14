2019-01-14T20:17:41+03:00
Происшествия

В отделении почты на улице Турку умер пенсионер

Мужчине стало плохо, пока он стоял в очереди
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионер умер в отделении почты в ПетербургеПенсионер умер в отделении почты в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В одном из отделений почты на улице Турку во Фрунзенском районе Петербурга в понедельник, 14 января, произошла трагедия. Пенсионер скончался пока стоял в очереди. Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилого мужчины и забрали его тело в морг.

- Перепады погоды такие, не все выдержат, особенно пенсионеры с больным сердцем. К тому же в самом отделении народу много, духота. Очень жалко дедушку, - посочувствовали петербуржцы в социальных сетях.

По рассказам очевидцев, мужчине стало плохо, когда он находился еще в отделении почты. Внезапно он упал и потерял сознание. Люди, которые тоже стояли в очереди, быстро вызвали скорую помощь и помогли вынести пенсионера на улицу, чтобы ему стало легче дышать. Прибывшие врачи пытались спасти старичка, однако, уже было поздно.

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