2019-01-14T20:34:52+03:00
Происшествия

Десять квартир затопило из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте

Фонтан кипятка в Приморском районе поднялся до 14 этажа
Лилия КОЗЛОВА
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Десять квартир затопило из-за прорыва трубы в Приморском районе ПетербургаДесять квартир затопило из-за прорыва трубы в Приморском районе ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная коммунальная авария произошла днем в понедельник, 14 января, в Приморском районе Петербурга. Гигантский фонтан горячей воды прорвался из теплотрассы и поднялся до 14 этажа дома 59 по Шуваловскому проспекту. Под давлением кипяток разорвал трубу диаметром 600 мм, грунт и вырвался наружу, заливая через окна и балконы квартиры многоэтажного дома.

- От кипятка пострадали десять квартир. На втором и третьем этажах выбиты стекла, - сообщается в группе ВК «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Досталось не только квартирам, но и припаркованным в зоне аварии машинам. Разлетающиеся куски асфальта падали на автомобили и царапали стекла и капоты. При этом, как сообщили специалисты ГУП «ТЭК СПб», из людей никто не пострадал.

На месте коммунальной аварии уже работают бригады специалистов, которые латают трубопровод. Близстоящие жилые дома перевели на резервную схему отопления. Согласно нормативам, ремонт продлится 20 часов.

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