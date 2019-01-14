Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»

СЕГОДНЯ 21:03 2019-01-14T21:03:59+03:00

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Петербург должен стать городом с современной инфраструктурой, развитой социальной сферой и мощной экономикой. Именно такую установку дал временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов сегодня, 14 января, на совещании с членами городского правительства. Для этого, по его мнению, чиновники должны быть динамичными, эффективными, открытыми и готовыми к переменам.

- Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом, обращенным в будущее. Необходимо наладить коммуникации с горожанами, гражданским обществом и экспертным сообществом, а также вовлечь энергию всех активных и неравнодушных петербуржцев в преобразование города, - подчеркнул Беглов.

Также он отметил, что главное богатство Петербурга – его жители. В городе живет множество специалистов, которым надо дать возможность проявить себя и самореализоваться. В первую очередь это касается молодежи. По мнению врио губернатора, важно создать условия, при которых молодое поколение сможет получать качественное образование и найти интересную работу по душе.

- Пора возвращаться – и бизнесу, и экспертам, и управленцам, и творческому классу. Петербургу нужны преданные люди. Нужна команда единомышленников. Кто не за деньгами, не за карьерой приходит, а по призыву, хочет послужить родному городу, - призвал градоначальник.