В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек

СЕГОДНЯ 21:26 2019-01-14T21:26:42+03:00

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Не успел наступить новый 2019 год, как цены на бензин уже успели подскочить. По сравнению с ценами декабря 2018 года, в январе на большинстве АЗС Петербурга стоимость на топливо в среднем увеличилась на 50 копеек. Кроме того, в управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) Северной столицы отметили тревожную тенденцию оттока клиентов от независимых операторов нефтяных компаний таких как «ПТК», «Несте» и «Шелл Нефть».

- В Петербурге развитая конкуренция на розничном рынке автомобильного топлива. Помимо независимых компаний в городе есть вертикально интегрированные: «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Поэтому у жителей Северной столицы есть выбор. Если на одной заправке происходит рост цен, то автомобилист может заправиться на другой АЗС, - отметили в УФАС Петербурга.

На сегодняшний день, согласно анализу антимонополистов, на независимых заправках цены на бензин выше, чем у вертикально интегрированных компаний. Что логично, это привело к падению спроса на услуги первых операторов. С октября по декабрь 2018 года отток клиентов составил 13%. А вот в 2019%, если тенденция роста цен на топливо сохранится, то независимые АЗС могут потерять до 20% автомобилистов города. Впрочем, для петербуржцев главное, чтобы бензин не дорожал.