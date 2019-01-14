2019-01-14T21:26:42+03:00
Общество

В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек

Антимонополисты прогнозируют отток клиентов в 2019 году до 20%
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге в 2019 году выросли цены на бензинВ Петербурге в 2019 году выросли цены на бензинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Не успел наступить новый 2019 год, как цены на бензин уже успели подскочить. По сравнению с ценами декабря 2018 года, в январе на большинстве АЗС Петербурга стоимость на топливо в среднем увеличилась на 50 копеек. Кроме того, в управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) Северной столицы отметили тревожную тенденцию оттока клиентов от независимых операторов нефтяных компаний таких как «ПТК», «Несте» и «Шелл Нефть».

- В Петербурге развитая конкуренция на розничном рынке автомобильного топлива. Помимо независимых компаний в городе есть вертикально интегрированные: «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Поэтому у жителей Северной столицы есть выбор. Если на одной заправке происходит рост цен, то автомобилист может заправиться на другой АЗС, - отметили в УФАС Петербурга.

На сегодняшний день, согласно анализу антимонополистов, на независимых заправках цены на бензин выше, чем у вертикально интегрированных компаний. Что логично, это привело к падению спроса на услуги первых операторов. С октября по декабрь 2018 года отток клиентов составил 13%. А вот в 2019%, если тенденция роста цен на топливо сохранится, то независимые АЗС могут потерять до 20% автомобилистов города. Впрочем, для петербуржцев главное, чтобы бензин не дорожал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге
Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»
Десять квартир затопило из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте
В отделении почты на улице Турку умер пенсионер
В декабре в Петербурге солнце светило меньше 1,4 часа
16 новых веломаршрутов появится в Петербурге до конца 2021 года
Петербург и «Газпром» впервые заключили договор на три года
Петербуржец расстрелял соседа по коммуналке
В Петербурге установили билборды со святыми, чтобы защитить водителей от ДТП
Петербуржец обвиняется в угоне двух каршеринговых авто
Активисты принесли неубранный снег к дверям комитета по благоустройству Петербурга
Петербуржец едва не умер после падения льдины
Пьяный мужчина с ножом требовал продать ему алкоголь утром в Петербурге
Петербуржец до смерти забил сковородой собутыльника
Нобоа вместе с «Зенитом» вышел из отпуска и заявил, что надеется сыграть с «Фенербахче»
Военно-историческая реконструкция «За Ленинград!» пройдет в Красном Селе
В Выборгском замке после реконструкции открыли башню Святого Олафа
Лже-целитель обвиняется в изнасиловании школьницы во время «лечебного» массажа
Петербуржцам предлагают улучшить город в рамках проекта «Твой бюджет-2019»
14 января в Петербурге выпадет 7 сантиметров снега
В Приморском районе Петербурга забил гейзер высотой с четырехэтажный дом
Налоговая служба Петербурга подала иск о банкротстве «Метростроя»