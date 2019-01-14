ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:47 2019-01-14T21:47:29+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила белорусско-британскому предприятию «Юнисон» приобрести мощности завода General Motors в Петербурге, который был закрыт еще в 2015 году. Вероятнее всего, компания возобновит производство автомобилей.

- Сделка не приведет к ограничению конкуренции. Поэтому, в соответствии с законом, принято об удовлетворении ходатайства на приобретение мощностей завода General Motors предприятием «Юнисон», - говорится на сайте ФАС России.

Ходатайство было подано месяц назад, 19 декабря 2018 года. Предполагается, что ООО «Юнисон Авто Рус» купит производственные средства ООО «Дженерал Моторз Авто», которые находятся в поселке Шушары Петербурга на Автозаводской улице.

Завод был законсервирован 1 июля 2015 года. Предполагалось, что GM может вернуться на рынок России через два-три года. Ранее на производстве выпускались автомобили Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и Opel Astra, а также несколько моделей Cadillac.